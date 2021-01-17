Эксперт рассказал о причинах бессонницы

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал о причинах бессонницы.

«Помимо стресса, существует огромное количество причин, которые приводят к нарушению сна у современного человека. Первая причина: более 100 лет мы пользуемся искусственным освещением. Появились телевизоры, гаджеты, компьютеры и так далее. Увеличилась световая нагрузка, мы используем термин «световое загрязнение», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, большое количество источников света подавляет выработку мелатонина.

Второй причиной он назвал использование продуктов с избыточным содержанием кофеина.

«Это не только кофе, но и чай, шоколад и так далее. Мы, недосыпая, пытаемся поддерживать себя в тонусе, используем энергетические напитки, чтобы улучшить работоспособность днём. Однако тем самым мы ещё в большей степени ухудшаем ночной сон», — пояснил Калинкин.

Как отметил эксперт, ещё одна причина — неправильное отношение ко сну, когда человек считает, что это лишнее время, тогда как на самом деле от сна зависит продуктивность, самочувствие, работоспособность.

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