В ГД оценили идею эксперимента по замене водительских прав на QR-коды

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT планы Минцифры провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом.

«Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти. Поэтому правильно, что мы двигаемся в этом направлении. Нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы, когда современные технологии позволяют оперативно понять, имеет право водитель управлять транспортным средством или не имеет», — пояснил депутат.

Нилов отметил, что для этого необходимы доступ к базе данных и интернет.

«Если есть такой доступ и можно подтвердить, то нет необходимости возить с собой дополнительный набор документов в бумажном виде», — заключил он.

Ранее, как сообщил ТАСС, замглавы Минцифры Олег Качанов рассказал о планах ведомства провести в некоторых регионах эксперимент, который позволит использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом.