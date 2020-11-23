Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» теперь доступно по всей России

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» начало работать на всей территории России.

Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков, передают «Известия».

«Решение о расширении работы приложения на всю страну было принято по итогам успешного тестирования в пяти регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан», — говорится в сообщении.

С помощью приложения можно будет оформить извещение о ДТП в электронном виде и отправить его в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, где оно будет доступно для страховой компании. Процедура оформления занимает около 15 минут.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице прорабатывается возможность запуска сервиса «народного» каршеринга.