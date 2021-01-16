СК возбудил дело после гибели четырёх человек при пожаре в Дагестане

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек в результате пожара в частном доме в Махачкале.
СК возбудил дело после гибели четырёх человек при пожаре в Дагестане
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Дагестану.

«По факту гибели четырёх человек при пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — заявили в СК.

По данным следствия, 16 января днём в частном доме на улице Нурадилова произошёл пожар, в результате которого жилище полностью выгорело.

В результате 27-летняя женщина и двое её детей скончались на месте. Третий ребёнок впоследствии умер в больнице.

Ранее сообщалось о гибели трёх человек в результате пожара в Махачкале.

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