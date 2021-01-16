СК начал проверку по факту гибели лыжника в Приэльбрусье
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Кабардино-Балкарии.
«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего», — заявили в Следственном комитете.
По предварительным данным СК, мужчина катался вне обозначенных трасс, спровоцировал сход лавины и погиб.
Ранее в МЧС сообщили, что лыжник из Московской области погиб в результате схода лавины в Приэльбрусье.