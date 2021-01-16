СК начал проверку по факту гибели лыжника в Приэльбрусье

Следователи организовали проверку по факту гибели лыжника из Московской области на склоне горы Чегет в Приэльбрусье.

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РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Кабардино-Балкарии. «Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего», — заявили в Следственном комитете. По предварительным данным СК, мужчина катался вне обозначенных трасс, спровоцировал сход лавины и погиб. Ранее в МЧС сообщили, что лыжник из Московской области погиб в результате схода лавины в Приэльбрусье.