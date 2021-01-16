СК начал проверку по факту гибели лыжника в Приэльбрусье

Короткая ссылка
Следователи организовали проверку по факту гибели лыжника из Московской области на склоне горы Чегет в Приэльбрусье.
СК начал проверку по факту гибели лыжника в Приэльбрусье
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Кабардино-Балкарии.

«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего», — заявили в Следственном комитете.

По предварительным данным СК, мужчина катался вне обозначенных трасс, спровоцировал сход лавины и погиб.

Ранее в МЧС сообщили, что лыжник из Московской области погиб в результате схода лавины в Приэльбрусье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить