В России назначили двух заместителей главы Минвостокразвития

Короткая ссылка
Глава правительства России Михаил Мишустин назначил двух новых заместителей главы Минвостокразвития.
В России назначили двух заместителей главы Минвостокразвития
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Распоряжения премьера опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Бобракова Анатолия Юрьевича заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики», — говорится в документе.

Ещё одним распоряжением Мишустин назначил на аналогичную должность Марата Шамьюнова.

Ранее Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких вновь созданных структурных подразделений аппарата кабинета министров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить