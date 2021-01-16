В России назначили двух заместителей главы Минвостокразвития

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил двух новых заместителей главы Минвостокразвития.

Распоряжения премьера опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Бобракова Анатолия Юрьевича заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики», — говорится в документе.

Ещё одним распоряжением Мишустин назначил на аналогичную должность Марата Шамьюнова.

Ранее Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких вновь созданных структурных подразделений аппарата кабинета министров.