В Твери четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в жилом доме, расположенном по улице Большевиков города Твери, тел трёх мужчин и женщины», — заявили в СК.
Дело возбуждено по статье УК России о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее четыре человека погибли при пожаре в квартире в Рыбинске в Ярославской области.