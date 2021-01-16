В Твери четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

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Четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в Твери, следователи возбудили уголовное дело. Об этом информирует региональное СУ СК России.

«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение​ об обнаружении в ходе тушения пожара в жилом доме, расположенном по улице Большевиков​ города Твери, тел трёх мужчин и женщины», — заявили в СК.

Дело возбуждено по статье УК России о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в квартире в Рыбинске в Ярославской области.

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