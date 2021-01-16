РИА Новости: В России провели сетецентрическую операцию с танками Т-90М

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Российские военные проверили способность танков Т-90М действовать в едином информационном пространстве в рамках учебно-боевой сетецентрической операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Способность новых танков Т-90М, оснащённых аппаратурой ЕСУ ТЗ, обмениваться данными онлайн друг с другом и с другими боевыми единицами была протестирована в учебно-боевых условиях, в том числе в обстановке радиоэлектронных помех», — цитирует РИА Новости свой источник.

Отмечается, что после испытаний было отмечено повышение боевой эффективности задействованных сил и средств.

Ранее стало известно, что соединения и воинские части Сухопутных войск Вооружённых сил России в 2021 году получат более 400 единиц бронетанковой техники, включая новейшие танки Т-90М.

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