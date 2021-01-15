Прокуратура предупредила о незаконности акции во Внукове 17 января

Короткая ссылка
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несанкционированной акции в аэропорту Внуково в воскресенье, 17 января. Об этом сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано», — приводятся её слова на сайте ведомства.

Как отметила Нефёдова, 15 января в целях недопущения возможных нарушений законодательства 15 гражданам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В прокуратуре напомнили, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нём влекут за собой ответственность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить