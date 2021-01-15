Прокуратура предупредила о незаконности акции во Внукове 17 января

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несанкционированной акции в аэропорту Внуково в воскресенье, 17 января. Об этом сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано», — приводятся её слова на сайте ведомства.

Как отметила Нефёдова, 15 января в целях недопущения возможных нарушений законодательства 15 гражданам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В прокуратуре напомнили, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нём влекут за собой ответственность.