Объём выданной льготной сельской ипотеки в Удмуртии превысил 3,6 млрд рублей в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В общей сложности участниками программы стали 1816 семей.
«Увеличилось и число строительных компаний, с которыми заёмщики могут заключать договоры на строительство индивидуальных жилых домов в сельской местности. На сегодня по сельской ипотеке уже аккредитовано 14 застройщиков», — отметили в пресс-службе.
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