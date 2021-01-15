Объём выданной льготной сельской ипотеки в Удмуртии превысил 3,6 млрд рублей в 2020 году

Объём выданной льготной сельской ипотеки в Удмуртии превысил 3,6 млрд рублей в прошлом году, заявили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В общей сложности участниками программы стали 1816 семей.

«Увеличилось и число строительных компаний, с которыми заёмщики могут заключать договоры на строительство индивидуальных жилых домов в сельской местности. На сегодня по сельской ипотеке уже аккредитовано 14 застройщиков», — отметили в пресс-службе.

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