Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости России

Инвестор в недвижимость Артём Сошников оценил ситуацию на рынке жилья в России.

Он считает, что первичная недвижимость в 2021 году станет дорожать сильнее.

«В настоящий момент это связано с программой льготной ипотеки, которую продлили до лета 2021 года, а также со спросом, который пока сохраняется в отношении новостроек», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Сошникова, застройщики, пользуясь ситуацией, активно регулируют уровень спроса на рынке.

«Другой вопрос, какое будет увеличение цен. Мне кажется, цены на текущий момент достигли своего верхнего максимума, плюс активно правительством обсуждается вопрос по сдерживанию их роста», — отметил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане утвердили программу поддержки граждан в обеспечении жильём на 2021 год.