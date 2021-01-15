Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости России

Короткая ссылка
Инвестор в недвижимость Артём Сошников оценил ситуацию на рынке жилья в России.
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости России
  • © stroi.mos.ru

Он считает, что первичная недвижимость в 2021 году станет дорожать сильнее.

«В настоящий момент это связано с программой льготной ипотеки, которую продлили до лета 2021 года, а также со спросом, который пока сохраняется в отношении новостроек», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Сошникова, застройщики, пользуясь ситуацией, активно регулируют уровень спроса на рынке.

«Другой вопрос, какое будет увеличение цен. Мне кажется, цены на текущий момент достигли своего верхнего максимума, плюс активно правительством обсуждается вопрос по сдерживанию их роста», — отметил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане утвердили программу поддержки граждан в обеспечении жильём на 2021 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить