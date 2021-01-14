В Татарстане утвердили программу поддержки граждан в обеспечении жильём на 2021 год
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Об этом сообщает «Реальное время».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
Исполнитель программы — региональный Госжилфонд, координатор — региональный Минстрой.
На финансирование выделят 16,7 млрд рублей. Объём жилья должен составить 245,3 тыс. кв. метров.
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