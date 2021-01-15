В Петербурге наградили двух полицейских за спасение ребёнка при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Начальник ГУ МВД России по Петербургу Роман Плугин лично поблагодарил заместителя начальника управления по Фрунзенскому району Александра Кузякина и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексея Малкина.
«Инцидент произошёл вечером 9 января. Около 18:30 начался пожар в одном из домов на Будапештской улице. Выяснилось, что в одной из квартир находится трёхлетняя девочка, которой от угарного газа стало плохо», — заявили в ведомстве.
Сотрудники растянули под окном плед, сброшенный родственниками, и поймали ребёнка.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области наградили пятиклассника, спасшего сестру при пожаре.