В Петербурге наградили двух полицейских за спасение ребёнка при пожаре

В Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.

Об этом сообщает kp.ru.

Начальник ГУ МВД России по Петербургу Роман Плугин лично поблагодарил заместителя начальника управления по Фрунзенскому району Александра Кузякина и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексея Малкина.

«Инцидент произошёл вечером 9 января. Около 18:30 начался пожар в одном из домов на Будапештской улице. Выяснилось, что в одной из квартир находится трёхлетняя девочка, которой от угарного газа стало плохо», — заявили в ведомстве.

Сотрудники растянули под окном плед, сброшенный родственниками, и поймали ребёнка.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области наградили пятиклассника, спасшего сестру при пожаре.