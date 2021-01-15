В Петербурге наградили двух полицейских за спасение ребёнка при пожаре

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В Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.
В Петербурге наградили двух полицейских за спасение ребёнка при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Начальник ГУ МВД России по Петербургу Роман Плугин лично поблагодарил заместителя начальника управления по Фрунзенскому району Александра Кузякина и врио заместителя начальника 5-го отдела полиции Алексея Малкина.

«Инцидент произошёл вечером 9 января. Около 18:30 начался пожар в одном из домов на Будапештской улице. Выяснилось, что в одной из квартир находится трёхлетняя девочка, которой от угарного газа стало плохо», — заявили в ведомстве.

Сотрудники растянули под окном плед, сброшенный родственниками, и поймали ребёнка.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области наградили пятиклассника, спасшего сестру при пожаре.

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