В Кировской области наградили пятиклассника, спасшего сестру при пожаре
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Об этом сообщает progorod43.
Мальчик получил памятную медаль «За проявленное мужество». Награду ему вручил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Пожар произошёл 10 мая в селе Адышево из-за короткого замыкания. Родители были на работе. Акимов схватил сестру на руки и выбежал с ней из дома.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение друга.