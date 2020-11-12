В Кировской области наградили пятиклассника, спасшего сестру при пожаре

В правительстве Кировской области наградили 11-летнего пятиклассника Матвея Акимова, спасшего сестру при пожаре.

Об этом сообщает progorod43.

Мальчик получил памятную медаль «За проявленное мужество». Награду ему вручил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Пожар произошёл 10 мая в селе Адышево из-за короткого замыкания. Родители были на работе. Акимов схватил сестру на руки и выбежал с ней из дома.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение друга.