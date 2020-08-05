В Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение друга

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Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю провело церемонию награждения семилетней Дарьи Павловой. Девочке вручили благодарственное письмо и ценные подарки.
В Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение друга
  • © crim.sledcom.ru

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Поводом для награждения девочки стал её самоотверженный и мужественный поступок по спасению тонувшего в бассейне ребёнка. 1 августа текущего года Даша, находясь на летнем отдыхе с родителями в селе Уютное города Судака, заметила, что мальчик Арсений катался на самокате и упал в бассейн, не умея плавать. Девочка без промедления бросилась на спасение мальчика», — рассказали в управлении.

Там отметили, что Павлова поддержала Арсения в воде, а подоспевший вовремя отец мальчика вытащил ребёнка из бассейна.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что глава ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов поручил представить к награде девочку, спасшую друга.

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