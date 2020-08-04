В Крыму наградят семилетнюю девочку, спасшую пятилетнего друга

Глава ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю девочку, спасшую пятилетнего друга.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В социальных сетях и СМИ появилась информация о спасении пятилетнего мальчика из бассейна. На размещённом видео видно, как пятилетний мальчик Арсений катался на самокате и упал в бассейн. В ту же секунду семилетняя девочка, не раздумывая, как была в платье, бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», — заявил Шахов.

По его словам, такой поступок заслуживает уважения и поощрения.

Как уточнили в ведомстве, устанавливаются все обстоятельства инцидента, контакты родителей, готовятся документы.

По данным МЧС, девочка Дарья родом из Тулы, а её друг Арсений — из Когалыма. Инцидент произошёл 1 августа в одном из частных отелей в Уютном.

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