В Геленджике рассказали о несчастных случаях на воде

Власти Геленджика рассказали о несчастных случаях на воде. С начала курортного сезона утонули шесть человек: четверо мужчин и две женщины.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Возраст погибших — от 26 до 64 лет.

Ещё один несчастный случай произошёл на прошлой неделе. По информации ГО и ЧС, мужчина почувствовал себя плохо во время плавания на катамаране в бухте. Его передали спасателям. На берегу мужчине пыталась помочь бригада скорой помощи, но реанимационные действия результата не принесли. Причина смерти устанавливается.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму спасли женщину, сорвавшуюся с обрыва на мысе Меганом.