В сахалинском Роспотребнадзоре подвели итоги работы горячих линий в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru.
Всего прошло 22 тематические горячие линии. Поступило 10 691 обращение от граждан и организаций.
Чаще всего (82%) вопросы касались мероприятий, направленных на снижение рисков распространения COVID-19 и тестирования на коронавирус.
Также обращения были связаны с вопросами качества продовольственных товаров и услуг на предприятиях общепита, питьевой воды, условий проживания в жилых помещениях.
На все вопросы специалисты дали разъяснения, рекомендации и предложения.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области запустили единую горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.