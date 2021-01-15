В сахалинском Роспотребнадзоре подвели итоги работы горячих линий в 2020 году

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В сахалинском управлении Роспотребнадзора подвели итоги работы горячих линий в 2020 году.
В сахалинском Роспотребнадзоре подвели итоги работы горячих линий в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru.

Всего прошло 22 тематические горячие линии. Поступило 10 691 обращение от граждан и организаций.

Чаще всего (82%) вопросы касались мероприятий, направленных на снижение рисков распространения COVID-19 и тестирования на коронавирус.

Также обращения были связаны с вопросами качества продовольственных товаров и услуг на предприятиях общепита, питьевой воды, условий проживания в жилых помещениях.

На все вопросы специалисты дали разъяснения, рекомендации и предложения.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области запустили единую горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.

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