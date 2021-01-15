В Москве мальчик погиб при катании на тюбинге

Короткая ссылка
Мальчик в Москве погиб, ударившись головой при катании на тюбинге, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В Москве мальчик погиб при катании на тюбинге
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлии Ивановой. 

По данным следствия, 15 января при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе Москвы ребёнок ударился головой и потерял сознание.

Очевидцы вызвали скорую помощь, но от травмы ребёнок скончался на месте. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя школьница погибла в Новосибирске, врезавшись на ледянке в опору канатной дороги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить