В Москве мальчик погиб при катании на тюбинге
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлии Ивановой.
По данным следствия, 15 января при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе Москвы ребёнок ударился головой и потерял сознание.
Очевидцы вызвали скорую помощь, но от травмы ребёнок скончался на месте. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что восьмилетняя школьница погибла в Новосибирске, врезавшись на ледянке в опору канатной дороги.