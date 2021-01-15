В Москве мальчик погиб при катании на тюбинге

Мальчик в Москве погиб, ударившись головой при катании на тюбинге, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлии Ивановой.

По данным следствия, 15 января при катании на тюбинге с горки в северо-западном округе Москвы ребёнок ударился головой и потерял сознание.

Очевидцы вызвали скорую помощь, но от травмы ребёнок скончался на месте. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя школьница погибла в Новосибирске, врезавшись на ледянке в опору канатной дороги.