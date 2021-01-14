В Новосибирске после гибели ребёнка на горке возбуждено дело

Восьмилетняя школьница погибла в Новосибирске, врезавшись на ледянке в опору канатной дороги.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на региональное управление СК России.

Несчастный случай произошёл 1 января на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» в Октябрьском районе. Во время спуска девочка врезалась в металлическую опору канатной дороги и погибла.

Ребёнок был на горке вместе со своей 22-летней тётей. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

По сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами муниципалитетов поручил проверить безопасность зимних развлечений в регионе после того, как двое детей, катавшихся на тюбингах на набережной Клязьмы, упали в воду.