В Новосибирске после гибели ребёнка на горке возбуждено дело

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Восьмилетняя школьница погибла в Новосибирске, врезавшись на ледянке в опору канатной дороги.
В Новосибирске после гибели ребёнка на горке возбуждено дело
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на региональное управление СК России.

Несчастный случай произошёл 1 января на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» в Октябрьском районе. Во время спуска девочка врезалась в металлическую опору канатной дороги и погибла.

Ребёнок был на горке вместе со своей 22-летней тётей. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

По сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами муниципалитетов поручил проверить безопасность зимних развлечений в регионе после того, как двое детей, катавшихся на тюбингах на набережной Клязьмы, упали в воду.

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