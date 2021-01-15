В Омской области рассказали о вакцинации от коронавируса
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Об этом сообщает Gorod55.
Цифра, на которую ориентируются региональные власти, — 453 тыс. человек. Изначально она была меньше, так как вакцинировать планировали только жителей региона в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в декабре прошлого года представители НИЦЭМ имени Гамалеи объявили о неактуальности возрастного ограничения. Поэтому теперь в приоритете люди из группы риска.
По словам Кролевец, основная волна вакцинации начнётся в феврале—марте, когда в регион поступит более 87 тыс. доз вакцины.
Предполагается, что вакцинация продлится в течение года.
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