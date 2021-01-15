В Омской области рассказали о вакцинации от коронавируса

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В Омской области планируют привить от коронавируса не менее 30% жителей, сообщила замглавы омского Минздрава Элеонора Кролевец.
В Омской области рассказали о вакцинации от коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает Gorod55.

Цифра, на которую ориентируются региональные власти, — 453 тыс. человек. Изначально она была меньше, так как вакцинировать планировали только жителей региона в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в декабре прошлого года представители НИЦЭМ имени Гамалеи объявили о неактуальности возрастного ограничения. Поэтому теперь в приоритете люди из группы риска.

По словам Кролевец, основная волна вакцинации начнётся в феврале—марте, когда в регион поступит более 87 тыс. доз вакцины.

Предполагается, что вакцинация продлится в течение года.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

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