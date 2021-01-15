Власти Петербурга предупредили о возможности роста числа случаев COVID

Межведомственный Петербургский координационный совет по противодействию распространению коронавируса сообщил, что уровень распространения COVID-19 и число госпитализаций может возрасти в ближайшие дни в Санкт-Петербурге.

«Координационный совет и комитет по здравоохранению ожидают в ближайшие дни роста распространения инфекции и, следовательно, увеличения количества госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмониями. Отсутствие отчетливой тенденции синхронного роста всех показателей распространения инфекции связано с тем, что еще не прошли 7-8 дней среднего инкубационного периода заболевания с момента окончания праздников», — приводит РИА Новости выдержку из материалов совета.

В настоящее время в городе сохраняется тенденция к увеличению количества обращений жителей в медицинские организации как по поводу новых случаев заболевания.

13 января сообщалось, что в Петербурге возросло число госпитализаций больных коронавирусом.