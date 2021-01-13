В Петербурге возросло число госпитализаций больных коронавирусом
- РИА Новости
«Сегодня зарегистрирован рост госпитализаций взрослых и увеличение количества больных с лабораторно подтверждённым COVID-19, обратившихся за медицинской помощью», — цитирует ведомство РИА Новости.
Также отмечается, что рост госпитализаций после окончания праздников был ожидаемым из-за массового выхода граждан на работу и учёбу.
«Также возросла вероятность завоза вируса извне в связи с возвращением людей из мест отдыха», — заявили в координационном совете.
В совете сообщили, что 12 января госпитализированы 823 человека. При этом 6 января были госпитализированы 792 человека.
Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге на COVID-19 проверили 37 389 человек за сутки.