В Петербурге возросло число госпитализаций больных коронавирусом

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В Санкт-Петербурге возросло число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
В Петербурге возросло число госпитализаций больных коронавирусом
  • РИА Новости

«Сегодня зарегистрирован рост госпитализаций взрослых и увеличение количества больных с лабораторно подтверждённым COVID-19, обратившихся за медицинской помощью», — цитирует ведомство РИА Новости.

Также отмечается, что рост госпитализаций после окончания праздников был ожидаемым из-за массового выхода граждан на работу и учёбу.

«Также возросла вероятность завоза вируса извне в связи с возвращением людей из мест отдыха», — заявили в координационном совете.

В совете сообщили, что 12 января госпитализированы 823 человека. При этом 6 января были госпитализированы 792 человека.

Ранее kp.ru сообщало, что в Санкт-Петербурге на COVID-19 проверили 37 389 человек за сутки.

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