В Калининграде задержали мужчину, пытавшегося продать новорождённую девочку

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В результате совместной операции СК, МВД и ФСБ в Калининграде задержали мужчину, пытавшегося продать новорождённую девочку.
В Калининграде задержали мужчину, пытавшегося продать новорождённую девочку
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

По данным Следственного комитета, группа лиц, в том числе 38-летний калининградец, предложила бесплодной гражданке Испании купить права на ребёнка, вынашиваемого суррогатной матерью из России. Услуги оценили в сумму не менее €80 тыс.

При этом иностранку ввели в заблуждение относительно законности процедуры.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Торговля людьми». С биологической матерью и покупательницей работают следователи. Ребёнок отправлен в медучреждение.

В 2020 году газета «Известия» сообщала, что в Ставропольском крае завели дело против матери, пытавшейся продать новорождённого.

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