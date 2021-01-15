В Подмосковье начали работать пункты приёма новогодних ёлок

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На территории Московской области открыли около 200 площадок по утилизации новогодних ёлок. Деревья будут отправлены на вторичную переработку.
В Подмосковье начали работать пункты приёма новогодних ёлок
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360»

Пункты будут работать до 15 февраля.

Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь!» пройдёт в Подмосковье уже в третий раз.

«Работают уже 45 таких площадок, а в округах, где «Мегабак» пока не организован, оборудуют брендированные пункты приёма», — отметил зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что жители активно сдавали ели на переработку в течение двух лет. В результате площадки приняли более 10,5 тыс. деревьев.

Как сообщал ранее телеканал «Звезда», в Москве рассказали об утилизации новогодних елей.

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