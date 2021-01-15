В Подмосковье начали работать пункты приёма новогодних ёлок

На территории Московской области открыли около 200 площадок по утилизации новогодних ёлок. Деревья будут отправлены на вторичную переработку.

Об этом сообщает телеканал «360».

Пункты будут работать до 15 февраля.

Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь!» пройдёт в Подмосковье уже в третий раз.

«Работают уже 45 таких площадок, а в округах, где «Мегабак» пока не организован, оборудуют брендированные пункты приёма», — отметил зампред правительства региона Евгений Хромушин.

Он подчеркнул, что жители активно сдавали ели на переработку в течение двух лет. В результате площадки приняли более 10,5 тыс. деревьев.

Как сообщал ранее телеканал «Звезда», в Москве рассказали об утилизации новогодних елей.