В Подмосковье начали работать пункты приёма новогодних ёлок
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Пункты будут работать до 15 февраля.
Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь!» пройдёт в Подмосковье уже в третий раз.
«Работают уже 45 таких площадок, а в округах, где «Мегабак» пока не организован, оборудуют брендированные пункты приёма», — отметил зампред правительства региона Евгений Хромушин.
Он подчеркнул, что жители активно сдавали ели на переработку в течение двух лет. В результате площадки приняли более 10,5 тыс. деревьев.
Как сообщал ранее телеканал «Звезда», в Москве рассказали об утилизации новогодних елей.