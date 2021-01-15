В Подмосковье на Крещение транспорт будет работать до 02:00

Короткая ссылка
Работу автобусов Подмосковья продлили до 02:00 на Крещение. График сделали более удобным по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
В Подмосковье на Крещение транспорт будет работать до 02:00
  • © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Общественный транспорт в праздничную ночь будут ходить по 345 маршрутам.

Всего на линии выйдут около 1,7 тыс. областных автобусов. На них удастся добраться до купелей и храмов.

«Интервал движения в период с 22:00 до 02:00 сократится и составит не более 20 минут», — отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

На Крещение задействуют более 40 перевозчиков общественного транспорта.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что крещенские купания в Ленобласти пройдут с соблюдением мер безопасности на фоне ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить