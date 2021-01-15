В Подмосковье на Крещение транспорт будет работать до 02:00

Работу автобусов Подмосковья продлили до 02:00 на Крещение. График сделали более удобным по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

Об этом сообщает телеканал «360».

Общественный транспорт в праздничную ночь будут ходить по 345 маршрутам.

Всего на линии выйдут около 1,7 тыс. областных автобусов. На них удастся добраться до купелей и храмов.

«Интервал движения в период с 22:00 до 02:00 сократится и составит не более 20 минут», — отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

На Крещение задействуют более 40 перевозчиков общественного транспорта.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что крещенские купания в Ленобласти пройдут с соблюдением мер безопасности на фоне ситуации с коронавирусом.