В Подмосковье на Крещение транспорт будет работать до 02:00
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Об этом сообщает телеканал «360».
Общественный транспорт в праздничную ночь будут ходить по 345 маршрутам.
Всего на линии выйдут около 1,7 тыс. областных автобусов. На них удастся добраться до купелей и храмов.
«Интервал движения в период с 22:00 до 02:00 сократится и составит не более 20 минут», — отметила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
На Крещение задействуют более 40 перевозчиков общественного транспорта.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что крещенские купания в Ленобласти пройдут с соблюдением мер безопасности на фоне ситуации с коронавирусом.