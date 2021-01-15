В Кировской области за сутки выявлен 231 новый случай COVID-19
- РИА Новости
Об этом информирует портал progorod43.
За сутки в Кировской области выписали почти 1 тыс. человек.
Общее число остающихся на лечении от коронавируса на 15 января — 14 545.
На стационарном лечении находятся 2937 пациентов, у 2793 из них болезнь сопровождается пневмонией. Также в больницах находятся 448 пациентов с «диагностическими» пневмониями. 11 608 человек лечатся дома.
Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.