В Кировской области за сутки выявлен 231 новый случай COVID-19

По данным областного Минздрава, по состоянию на 15 января в Кировской области выявлен 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией — это на пять случаев меньше, чем за предыдущие 24 часа.

Об этом информирует портал progorod43.

За сутки в Кировской области выписали почти 1 тыс. человек.

Общее число остающихся на лечении от коронавируса на 15 января — 14 545.

На стационарном лечении находятся 2937 пациентов, у 2793 из них болезнь сопровождается пневмонией. Также в больницах находятся 448 пациентов с «диагностическими» пневмониями. 11 608 человек лечатся дома.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.