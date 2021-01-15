В Кировской области за сутки выявлен 231 новый случай COVID-19

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По данным областного Минздрава, по состоянию на 15 января в Кировской области выявлен 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией — это на пять случаев меньше, чем за предыдущие 24 часа.
В Кировской области за сутки выявлен 231 новый случай COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует портал progorod43

За сутки в Кировской области выписали почти 1 тыс. человек.

Общее число остающихся на лечении от коронавируса на 15 января — 14 545.

На стационарном лечении находятся 2937 пациентов, у 2793 из них болезнь сопровождается пневмонией. Также в больницах находятся 448 пациентов с «диагностическими» пневмониями. 11 608 человек лечатся дома.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.

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