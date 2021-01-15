Минцифры не видит оснований для повышения в России тарифов на связь

Заместитель главы Минцифры России Олег Иванов заявил, что ведомство не видит оснований для увеличения тарифов на связь в стране в январе текущего года.

Об этом он рассказал ТАСС.

«Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим», — сказал он.

Как пояснил агентству Иванов, в России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее.

«Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили. Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС», — добавил он.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на агентство Content-Review сообщали, что в России цены на сотовую связь могут вырасти на 15%.