Роспотребнадзор оценил влияние мутаций коронавируса на течение болезни

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Выявленные мутации коронавируса, циркулирующие в России, не оказывают значимого влияния на течение заболевания.
Роспотребнадзор оценил влияние мутаций коронавируса на течение болезни
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни. Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ведомства выявили почти 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

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