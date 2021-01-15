Роспотребнадзор оценил влияние мутаций коронавируса на течение болезни

Выявленные мутации коронавируса, циркулирующие в России, не оказывают значимого влияния на течение заболевания.

«Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни. Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ведомства выявили почти 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19 в России.