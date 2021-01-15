В Нижегородской области введут в эксплуатацию три спортивных объекта

Спортивная инфраструктура Нижегородской области в 2021 году должна пополниться тремя крупными объектами.

Об этом пишет ИА «Время Н».

Как сообщили в региональном Министерстве спорта, в этом году планируется ввести в эксплуатацию зал художественной гимнастики в городе Заволжье, крытый каток с искусственным льдом в рабочем посёлке Ковернино и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Ветлуге.

В период с 2017 по 2019 год в Нижегородской области были открыты четыре ФОКа. Два больших типовых ФОКа в Нижнем Новгороде остаются недостроенными.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в Светогорске в рамках программы «Газпром» — детям» открылся современный ледовый стадион.