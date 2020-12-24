В Ленинградской области открылся современный ледовый стадион
- РИА Новости
«В рамках данной социальной программы за последние пять лет построено семь спортивно-оздоровительных комплексов, 86 пришкольных стадионов и многофункциональных спортивных площадок», — цитирует НТВ главу «Газпрома» Алексея Миллера.
Через несколько дней в Тихвине также откроется новый бассейн.
В июле стало известно, что в Краснодаре началось строительство первого в России центра раннего физического развития детей «Стань чемпионом».