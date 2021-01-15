Институт Роспотребнадзора высказался о пике коронавируса в России

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказалась о пике коронавируса в России.
Институт Роспотребнадзора высказался о пике коронавируса в России
  • АГН «Москва»

«Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации. И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ведомства выявили почти 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

В октябре 2020 года Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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