Опрос: 13% россиян планируют принять участие в крещенских купаниях

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Александра Самсоненко
В 2021 году 13% россиян планируют принять участие в крещенских купаниях, из них 2% сделают это впервые. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Опрос: 13% россиян планируют принять участие в крещенских купаниях
  • РИА Новости

Большинство россиян (74%) не будут в этом году участвовать в купаниях. При этом уточняется, что 60% из них никогда не пробовали и не планируют купаться в проруби на Крещение.

Согласно данным исследования, принять участие в крещенских купаниях чаще планируют мужчины, чем женщины (17% и 10% соответственно).

Молодёжь — чаще старшего поколения: 17% среди россиян до 24 лет и 11% среди граждан в возрасте от 45 лет.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее врач общей практики терапевт Лариса Алексеева рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям и кому противопоказано принимать в них участие.

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