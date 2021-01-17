Опрос: 13% россиян планируют принять участие в крещенских купаниях

В 2021 году 13% россиян планируют принять участие в крещенских купаниях, из них 2% сделают это впервые. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Большинство россиян (74%) не будут в этом году участвовать в купаниях. При этом уточняется, что 60% из них никогда не пробовали и не планируют купаться в проруби на Крещение.

Согласно данным исследования, принять участие в крещенских купаниях чаще планируют мужчины, чем женщины (17% и 10% соответственно).

Молодёжь — чаще старшего поколения: 17% среди россиян до 24 лет и 11% среди граждан в возрасте от 45 лет.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее врач общей практики терапевт Лариса Алексеева рассказала, как подготовиться к крещенским купаниям и кому противопоказано принимать в них участие.