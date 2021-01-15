Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для вузов

Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для российских вузов.

«Есть разные предложения, основное из них — сделать аккредитацию бессрочной. Я скажу, что этот вопрос обсуждаем и, в принципе, реализуем. Как мы это организуем, за счёт чего сделаем, предстоит решить рабочей группе», — цитирует ТАСС главу ведомства Анзора Музаева.

В октябре 2020 года сообщалось, что Рособрнадзор из-за пандемии коронавируса начнёт принимать документы на лицензирование и аккредитацию высших учебных заведений в дистанционном режиме.