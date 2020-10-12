Рособрнадзор переходит на онлайн-аккредитацию вузов из-за коронавируса
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- РИА Новости
«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции приём заявлений и прилагаемых к ним документов на предоставление государственных услуг по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности Рособрнадзор будет временно осуществлять по почте либо в виде электронного документа в личном кабинете соответствующих информационных систем Рособрнадзора», — говорится в сообщении.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что ни один вуз в России не переведён на дистанционное обучение в полном объёме, только отдельные группы, курсы.