В Минобрнауки рассказали о работе вузов на фоне коронавируса

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что ни один вуз в России не переведён на дистанционное обучение в полном объёме, только отдельные группы, курсы, передаёт РИА Новости.

Министр пояснил, что вузы, исходя из эпидемиологической ситуации, имеют возможность переводить на дистанционный режим работы курс, группу или какой-то организованный коллектив, и они это делают.

«Но когда вуз переводит одну, две или три группы в дистант, это не говорит о том, что он закрывается, поэтому... сегодня ни один вуз у нас полностью, в полном объёме — ситуация очень динамичная, но тем не менее, — в полном объёме на дистанционный формат не перешёл», — заявил Фальков.

По данным на 8 октября, в России за сутки выявили 11 493 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 260 112 заболевших.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.