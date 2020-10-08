В Минобрнауки рассказали о работе вузов на фоне коронавируса

Короткая ссылка
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что ни один вуз в России не переведён на дистанционное обучение в полном объёме, только отдельные группы, курсы, передаёт РИА Новости.
В Минобрнауки рассказали о работе вузов на фоне коронавируса
  • РИА Новости

Министр пояснил, что вузы, исходя из эпидемиологической ситуации, имеют возможность переводить на дистанционный режим работы курс, группу или какой-то организованный коллектив, и они это делают.

«Но когда вуз переводит одну, две или три группы в дистант, это не говорит о том, что он закрывается, поэтому... сегодня ни один вуз у нас полностью, в полном объёме — ситуация очень динамичная, но тем не менее, — в полном объёме на дистанционный формат не перешёл», — заявил Фальков.

По данным на 8 октября, в России за сутки выявили 11 493 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали 1 260 112 заболевших. 

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить