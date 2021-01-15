Эксперт оценил законопроект об информационной системе учёта договоров найма жилья

Член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев прокомментировал законопроект, который Минстрой планирует внести в Госдуму до конца 2021 года. Новый закон выведет рынок частного наёмного жилья из серой зоны.

По мнению регулятора, это позволит создать условия для формирования рынка частного наёмного жилья. Об этом Сергей Жидаев рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Налоговые инспекции сейчас занимают лидирующую позицию по внедрению цифровых разработок в России. Цифровизация рынка аренды сделает процесс регистрации новых договоров проще. Обновлённые меры станут наиболее актуальны для тех, кто сдаёт жильё на короткий промежуток времени», — рассказал Жидаев.

У россиян меняется отношение к уплате налогов, так что внедрение подобного закона не станет ударом для населения, считает эксперт.

«Налог на сдачу жилья составляет 13% — это несущественная сумма. Вероятнее всего, рынок недвижимости никак не отреагирует на нововведения. Обязательные для всех налоговые сборы никак не повлияют на стоимость арендного жилья», — заключает Жидаев.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз, что рост стоимости жилья в 2021 году в России не будет существенным.