Эксперт оценил законопроект об информационной системе учёта договоров найма жилья

Короткая ссылка
Член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев прокомментировал законопроект, который Минстрой планирует внести в Госдуму до конца 2021 года. Новый закон выведет рынок частного наёмного жилья из серой зоны.
Эксперт оценил законопроект об информационной системе учёта договоров найма жилья
  • © РИА Новости

По мнению регулятора, это позволит создать условия для формирования рынка частного наёмного жилья. Об этом Сергей Жидаев рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Налоговые инспекции сейчас занимают лидирующую позицию по внедрению цифровых разработок в России. Цифровизация рынка аренды сделает процесс регистрации новых договоров проще. Обновлённые меры станут наиболее актуальны для тех, кто сдаёт жильё на короткий промежуток времени», — рассказал Жидаев.

У россиян меняется отношение к уплате налогов, так что внедрение подобного закона не станет ударом для населения, считает эксперт.

«Налог на сдачу жилья составляет 13% — это несущественная сумма. Вероятнее всего, рынок недвижимости никак не отреагирует на нововведения. Обязательные для всех налоговые сборы никак не повлияют на стоимость арендного жилья», — заключает Жидаев.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз, что рост стоимости жилья в 2021 году в России не будет существенным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить