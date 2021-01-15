Эксперт оценил законопроект об информационной системе учёта договоров найма жилья
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По мнению регулятора, это позволит создать условия для формирования рынка частного наёмного жилья. Об этом Сергей Жидаев рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
«Налоговые инспекции сейчас занимают лидирующую позицию по внедрению цифровых разработок в России. Цифровизация рынка аренды сделает процесс регистрации новых договоров проще. Обновлённые меры станут наиболее актуальны для тех, кто сдаёт жильё на короткий промежуток времени», — рассказал Жидаев.
У россиян меняется отношение к уплате налогов, так что внедрение подобного закона не станет ударом для населения, считает эксперт.
«Налог на сдачу жилья составляет 13% — это несущественная сумма. Вероятнее всего, рынок недвижимости никак не отреагирует на нововведения. Обязательные для всех налоговые сборы никак не повлияют на стоимость арендного жилья», — заключает Жидаев.
Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз, что рост стоимости жилья в 2021 году в России не будет существенным.