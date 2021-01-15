Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян

Почти 86 млн жителей России получили прививку от гриппа. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 1 января за счёт средств федерального бюджета привито 19,1 млн детей и 54,1 млн взрослых, в том числе 250,7 тыс. беременных женщин. За счёт других источников привито 10,4 млн человек, из них за счёт работодателей — 4,1 млн человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего привито 85,9 млн человек, что составляет 59 % от численности населения России.

В ноябре главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с kp.ru дала рекомендации по профилактике гриппа и других респираторных заболеваний.