Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян

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Почти 86 млн жителей России получили прививку от гриппа. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян
  • Reuters

«На 1 января за счёт средств федерального бюджета привито 19,1 млн детей и 54,1 млн взрослых, в том числе 250,7 тыс. беременных женщин. За счёт других источников привито 10,4 млн человек, из них за счёт работодателей — 4,1 млн человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего привито 85,9 млн человек, что составляет 59 % от численности населения России.

В ноябре главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в беседе с kp.ru дала рекомендации по профилактике гриппа и других респираторных заболеваний.

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