Более 5 тысяч жителей Тверской области остались без света из-за непогоды

Более 5 тыс. человек в Тверской области остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в Министерстве энергетики России.

«Без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 191 населённом пункте Бежецкого, Кашинского, Кимрского районов (около 5300 человек). Мощность отключённых потребителей — 3,9 МВт», — говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра министерства. Отмечается, что отключение электричества произошло из-за сильного снега и ветра с порывами до 10 м/с. Ранее более 80 тыс. человек в городе Кинешме Ивановской области остались без горячего водоснабжения и отопления из-за коммунальной аварии.