Более 200 населённых пунктов Тверской области остаются без света

В Тверской области продолжаются ремонтно-восстановительные работы, связанные с нарушением энергоснабжения из-за сильного снегопада и ветра.

«В настоящее время без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 217 населённых пунктах Бежецкого, Кашинского, Кимрского районов — всего около 3950 человек. Мощность отключённых потребителей — 3 МВт», — приводит Интерфакс сообщение ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Задействовано 26 резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 1280 кВт.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 46 бригад в составе 197 человек и 46 единиц специальной техники.

Ранее в Дагестане около 49 тыс. человек остались без света из-за непогоды.