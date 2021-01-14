Более 200 населённых пунктов Тверской области остаются без света
- Reuters
«В настоящее время без электроснабжения остаётся часть бытовых потребителей в 217 населённых пунктах Бежецкого, Кашинского, Кимрского районов — всего около 3950 человек. Мощность отключённых потребителей — 3 МВт», — приводит Интерфакс сообщение ситуационно-аналитического центра Минэнерго.
Задействовано 26 резервных источников снабжения электроэнергией суммарной мощностью 1280 кВт.
К аварийно-восстановительным работам привлечено 46 бригад в составе 197 человек и 46 единиц специальной техники.
Ранее в Дагестане около 49 тыс. человек остались без света из-за непогоды.