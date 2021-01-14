В Тамбовской области инспекторы ДПС доставили в больницу женщину, которой требовалась помощь

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В Тамбовской области экипаж дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Александра Разгильдяева и лейтенанта полиции Алексея Мешкова отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД доставил в больницу женщину, которой требовалась помощь.
В Тамбовской области инспекторы ДПС доставили в больницу женщину, которой требовалась помощь
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники несли службу на трассе в селе Татаново. Когда ночная смена подходила к концу, к инспекторам обратился иногородний водитель. Мужчина рассказал, что его супруга задыхается и ей нужна срочная помощь.

Разгильдяев и Мешков сообщили о произошедшем в дежурную часть и приняли решение доставить женщину в ближайшее медучреждение — Тамбовскую областную клиническую больницу.

Как отметили в ведомстве, этот экипаж не впервые оказывает помощь участникам дорожного движения.

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