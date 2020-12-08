В Оренбургской области наградили почётных граждан региона

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил правительственные награды людям, которые внесли вклад в развитие региона.

Об этом сообщает RIA56.

Торжественная церемония состоялась 7 декабря, в день образования области.

Члену общественной палаты Оренбургской области Александру Костенюку присвоили звание почётного гражданина региона. Такой награды его удостоили за значительный вклад в развитие области и особые заслуги в сфере государственной и общественной деятельности.

Также указом губернатора Дениса Паслера Золотым знаком «За заслуги перед Оренбургской областью» наградили предпринимателей и врачей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в начале ноября губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил врачей и курсантов военно-медицинских академий, работающих в инфекционном стационаре Одинцовской больницы на базе выставочного центра «Патриот».