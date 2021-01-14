Эксперт прокомментировал проект о создании условий формирования рынка арендного жилья
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«Я так понимаю: не надо мониторить, а надо создать альтернативную платформу. Причём она хороша с точки зрения государства: там может быть 100%-ный охват всего жилья. Вы берёте данные из Росреестра со всем жильём, вкладываете в эту платформу. Вот вам старт», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, подавать данные в такую систему может быть выгодно арендаторам — к примеру, если им за это предоставят налоговый вычет.
Как считает эксперт, нужно стимулировать деньгами тех, кто берёт в аренду.
Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин сообщил, что мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта «Жильё».
В августе 2020 года соучредитель портала Move.ru и ГК A3F Group Александр Дужников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию на рынке апартаментов в России.