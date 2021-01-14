Минстрой готовит проект о создании условий формирования рынка арендного жилья

Минстрой планирует до конца 2021 года внести в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наёмного жилья в России. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

В «Дом.РФ» рассказали, что соответствующий проект «направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов».

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин сообщил, что мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта «Жильё».

По его словом, также планируется запуск информационной системы учёта договоров найма жилья.

Кроме этого, как заявил Стасишин планируется обеспечение условий для создания жилищного фонда коммерческого использования путем создания благоприятного налогового режима.

В августе 2020 года соучредитель портала Move.ru и ГК A3F Group Александр Дужников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию на рынке апартаментов в России.