В Смоленской области смягчили масочный режим

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Власти Смоленской области смягчили масочный режим, теперь жители региона смогут посещать парки культуры и рынки без средств защиты органов дыхания.
В Смоленской области смягчили масочный режим
  • РИА Новости

Отмечается, что в Смоленской области внесены коррективы в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

«Теперь в выходные и праздничные дни смоляне могут посещать парки культуры и отдыха, а также другие места массового посещения граждан с неконтролируемым входом (например, открытые рынки) без средств защиты органов дыхания», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что до 28 февраля будут действовать ограничения на допуск посетителей в соцорганизации региона.

Ранее сообщалось, что в Севастополе усилят контроль за соблюдением масочного режима в транспорте.

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