На Сахалине начались занятия по армейской тактической стрельбе с участием военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.

На специально подготовленном стрельбище полигона Успеновский под руководством инструкторов участники занятий выполняют нормативы.

Стрельбу нужно вести из положений лёжа, стоя и с колена по мишеням на различных дальностях.

В декабре портал Newinform сообщал, что начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Санкт-Петербургом после курса обучения пилотированию.