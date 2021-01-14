На Сахалине начались занятия по армейской тактической стрельбе
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Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу ВВО.
На специально подготовленном стрельбище полигона Успеновский под руководством инструкторов участники занятий выполняют нормативы.
Стрельбу нужно вести из положений лёжа, стоя и с колена по мишеням на различных дальностях.
В декабре портал Newinform сообщал, что начинающие лётчики ЗВО провели первые полёты над Санкт-Петербургом после курса обучения пилотированию.