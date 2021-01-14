Минстрой: отопительный сезон в России проходит без сбоев

Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил, что отопительный сезон в России проходит без существенных сбоев.

«Отопительный осенне-зимний период проходит достаточно хорошо. Больших аварий на объектах ЖКХ не было. Мы не заморозили ни один дом, по крайней мере у меня такая информация. Самое серьёзное испытание — это последствия тайфуна во Владивостоке, где были проблемы электро- и водоснабжения, с которыми мы справились», — приводит РИА Новости слова Егорова.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса коммунальные службы городов подготовились к зиме лучше, чем в 2019 году.

Ранее климатолог Олег Анисимов оценил возможные последствия изменения климата для России.