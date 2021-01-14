Эксперт оценил возможные последствия изменения климата для России

Климатолог Олег Анисимов оценил возможные последствия изменения климата для России.

«Да, действительно, для многих стран некоторые из последствий изменения климата, например подъём уровня моря, это проблема — для островных государств, для Нидерландов. У нас же имеет место баланс рисков и потенциальных выгод», — заявил он в беседе с ФАН.

В частности, изменение климата приводит к расширению территории Арктики, пригодной для жизни и северного земледелия. Отступление льда также увеличивает период навигации по Северному морскому пути.

«За последние 30 лет у нас сократился отопительный период недели на две-три. По всей стране нужно топить на 10—15% меньше не только по времени, но и по суровости. Одно дело топить, когда за окном -25 °С, а другое дело, когда -5 °С. Это колоссальное экономическое преимущество», — считает Анисимов.

По его словам, умная политика состоит в том, чтобы сокращать риски, связанные с изменением климата.

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