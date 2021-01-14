Эксперт оценил возможные последствия изменения климата для России

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Климатолог Олег Анисимов оценил возможные последствия изменения климата для России.
Эксперт оценил возможные последствия изменения климата для России
  • © Ведяшкин Сергей
  • АГН «Москва»

«Да, действительно, для многих стран некоторые из последствий изменения климата, например подъём уровня моря, это проблема — для островных государств, для Нидерландов. У нас же имеет место баланс рисков и потенциальных выгод», — заявил он в беседе с ФАН.

В частности, изменение климата приводит к расширению территории Арктики, пригодной для жизни и северного земледелия. Отступление льда также увеличивает период навигации по Северному морскому пути.

«За последние 30 лет у нас сократился отопительный период недели на две-три. По всей стране нужно топить на 10—15% меньше не только по времени, но и по суровости. Одно дело топить, когда за окном -25 °С, а другое дело, когда -5 °С. Это колоссальное экономическое преимущество», — считает Анисимов.

По его словам, умная политика состоит в том, чтобы сокращать риски, связанные с изменением климата.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал, почему в городе тёплые зимы.

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