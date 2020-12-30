Главный синоптик Петербурга рассказал, почему в городе тёплые зимы

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, почему в городе тёплые зимы.

«Основной вопрос вносит зима, потому что циклоны идут, а зима не начинается. Январь-февраль ещё дают зимнюю погоду. Если февраль тёплый, то в марте обычно прохладнее в последние годы», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил Колесов, зимние месяцы — самый большой вклад в потепление, и связано это с циклонами, которые идут из Атлантики.

«Почему они так идут — это вопрос открытый. Вся научная общественность разделилась на два лагеря. Одни говорят, что изменение погоды — это глобальное потепление, а другие считают, что это атмосферная циркуляция», — сказал эксперт.

Он добавил, что в течение последних 20 лет в городе всегда тёплое лето с отдельными похолоданиями.

Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели предупредили, что на юге Тюменской области ожидаются аномальные морозы.