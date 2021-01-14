Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке в начале 2021 года

Операционный директор автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев оценил ситуацию на российском авторынке в начале 2021 года.

«Стимулом рынка в январе стал факт возможной индексации стоимости на автомобили, поэтому у большинства брендов мы наблюдаем рост в этом месяце по отношению к январю 2020 года: цены вырастут — и неизвестно, каким тогда будет спрос», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в случае с массовым сегментом есть надежда, что продление госпрограмм льготного кредитования позволит сохранить положительную динамику.

«Есть вероятность увеличения в этом году популярности кредитных продуктов и роста онлайн-сделок», — считает эксперт.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.